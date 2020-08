Politie onderzoekt mogelijk verband schietpartijen Amsterdam

De politie onderzoekt of er een verband is tussen twee schietpartijen op de Vechtstraat in Amsterdam. Daar werd dinsdagmiddag een man neergeschoten, naar verluidt de 23-jarige Danzel S., ook wel bekend als rapper Bigidagoe uit de Amsterdamse wijk Holendrecht. Hij maakt het naar omstandigheden goed, meldt de politie. Woensdagochtend vroeg, om 4.00 uur, werd ook een man beschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en is niet in levensgevaar.

De politie kreeg woensdagochtend meerdere meldingen van mensen die schoten hadden gehoord. Het slachtoffer werd in een woning in de Vechtstraat gevonden. Bij het huis zijn meerdere kogelinslagen. Er is nog niemand opgepakt. Ook de schutter van dinsdagmiddag is nog voortvluchtig. De politie bekijkt of de twee incidenten met elkaar te maken hebben en roept getuigen op zich te melden.

Rapper Bigidagoe wordt gezien als de rechterhand van Joël H., alias Joey AK, de frontman van rapformatie Zone 6.