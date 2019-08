Politie onderzoekt mogelijk lek zaak-Halsema

De politie in Amsterdam onderzoekt of het verhaal over de arrestatie van de zoon van burgemeester Femke Halsema vanuit politiegelederen is gelekt naar De Telegraaf. Een woordvoerder meldt: „Zoals gebruikelijk wordt gekeken of er onderzoek kan worden gedaan naar de herkomst van het lek.”

In de krant wordt verwezen naar onvrede in kringen van zowel politie als Openbaar Ministerie over de gang van zaken na de aanhouding van de 15-jarige jongen. Zij zouden vrezen dat de zaak in de doofpot verdwijnt. Halsema zelf heeft dit met klem tegengesproken.