Politie onderzoekt incidenten Almere na mogelijke drugsrip

Mogelijk zorgt een geroofde partij cocaïne in Almere voor een onderwereldoorlog daar. Volgens De Telegraaf is er voor zo’n 20 miljoen euro aan drugs gestolen uit een bergplaats. Daarna is een pand beschoten en een handgranaat bij een woning gelegd.

De politie laat weten het door de krant geschetste scenario te kennen, maar wil er in het belang van het onderzoek verder niets over vertellen. De woordvoerder van de politie zegt alleen „een mogelijk verband te zien tussen de incidenten”.

Bronnen uit de onderwereld melden de ’rip’ en de daaraan gerelateerde geweldsincidenten aan De Telegraaf. De cocaïne zou vorige maand gestolen zijn.

Anderhalve week geleden werd een woning aan de Lancelotstraat beschoten. Niemand raakte gewond, getuigen zagen een persoon op een scooter wegrijden. In de ochtend van 11 oktober vond de politie voor de deur van een woning aan de Fijistraat een explosief. Een 17-jarige jongen uit Almere werd aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid.