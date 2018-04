De politie doet dinsdag onderzoek in Tiel nadat maandag eerst een menselijke schedel was gevonden en dinsdag een skelet.

Een voorbijganger ontdekte de schedel in de struiken aan de Grotebrugse Grintweg en waarschuwde de politie. Met behulp van speurhonden werden dinsdag nog meer stoffelijke resten gevonden. Van wie het lichaam is en hoe het daar terecht is gekomen, wordt onderzocht. Het ligt er in ieder geval „al even”, aldus de woordvoerster van de politie.