Politie onderzoekt explosie shishalounge

Bij een shishalounge aan de Schiedamseweg in Rotterdam-Delfshaven is zaterdagochtend vroeg een explosie geweest. De voorgevel van raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie vraagt getuigen zich te melden. De politie hoopt ook aan de hand van camerabeelden te kunnen bepalen wat er precies is gebeurd.

„Uit voorzorg zijn omwonenden korte tijd geëvacueerd. Inmiddels zijn ze terug naar hun huizen”, zei een politiewoordvoerder.

Omstreeks 05.00 uur kreeg de politie diverse telefoontjes van buurtbewoners die zeiden dat er een explosie was bij genoemde shishalounge. Toen agenten er arriveerden, zagen zij dat de voorgevel was beschadigd en dat er diverse brokstukken op straat lagen.