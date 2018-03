Politie onderzoekt dreigement tegen Uber

De politie doet onderzoek naar een dreigement aan het adres van taxibedrijf Uber. Met de oproep ‘WegMetUber’ in de berichtendienst Telegram hebben taxichauffeurs opgeroepen op 20 maart om 16.00 uur het hoofdkantoor van de internetvervoerdienst te bestoken met brandbommen. De chauffeurs zijn boos omdat ze vinden dat Uber op oneerlijke wijze concurreert met de ‘gewone’ taxidienst.

„We zijn op de hoogte van de oproep. We onderzoeken nu of het klopt en van wie de oproep afkomstig is”, zegt een politiewoordvoerder na een bericht in het AD. „Mogelijk is er sprake van meerdere strafbare feiten.”

Bij Uber weten ze ook van het bestaan de oproep. „Wij zijn gewezen op deze oproep en staan in nauw contact met de politie in Amsterdam”, laat het bedrijf weten.