Een 29-jarige vrouw is vrijdag onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in haar woning in Rotterdam-Charlois. Twintig rechercheurs doen onderzoek naar haar overlijden.

Familie vond de vrouw vrijdagochtend in haar huis. Ze was al overleden. Er was ook een peuter in huis, waarover de familie zich heeft ontfermd. Lichamelijk gezien maakt het kind het goed.