De politie onderzoekt de dood van een 47-jarige vrachtwagenchauffeur in Moerdijk. De Poolse chauffeur werd afgelopen weekeinde buiten bewustzijn aangetroffen in de cabine van zijn vrachtauto aan de Distriboulevard. Hij overleed in het ziekenhuis.

Hulpdiensten dachten aanvankelijk dat de man onwel was geworden, maar onderzoek wijst nu uit dat hij mogelijk is mishandeld.