Politie onderzoekt dood schaap bij brandstapel

De politie onderzoekt of in het Zuid-Hollandse Ooltgensplaat een schaap op oudjaarsdag op een brandende stapel autobanden is gegooid en daardoor is overleden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving hierover van omroep WNL.

Het dier werd enkele meters naast de stapel autobanden dood aangetroffen. Volgens de woordvoerder is het schaap van de brandstapel weggelopen en vervolgens aan de verwondingen overleden. De politie wil weten of het dier mogelijk bewust op het vuur is gelegd en zoekt getuigen.