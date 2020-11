Politie onderzoekt dood man Lelystad na steekincident

De politie doet onderzoek naar de dood van een 19-jarige man in Lelystad na een steekpartij. De man werd in de nacht van zondag op maandag zwaargewond aangetroffen in een auto na een melding van het incident.

Op het moment dat de politie op het Agorawagenplein arriveerde was er een 21-jarige man bij het slachtoffer. Hij is aangehouden. Wat zijn rol was, is nog niet duidelijk.

Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij maandag aan zijn verwondingen. Voor de melding van het steekpartij was er ook al een ruzie bij het station gemeld. Of de twee incidenten verband houden met elkaar, wordt nog uitgezocht.

De politie is druk bezig met het onderzoek en zoekt naar getuigen.