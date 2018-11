Politie onderzoekt dood man in Maastricht

De politie heeft vijftien rechercheurs gezet op de zaak van een 31-jarige man die begin deze week zwaargewond het ziekenhuis in Maastricht was binnengebracht. Hij is daar woensdag aan zijn verwondingen overleden.

De politie weet niet wat er met de man is gebeurd en houdt onder meer rekening met een misdrijf. De overleden man had de Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit. Het slachtoffer was bekend bij de politie en had geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij hield zich vooral op in Maastricht en omgeving en in België.