Politie onderzoekt dodelijk ongeval in Echt

De politie doet nog steeds onderzoek naar een verkeersongeval in het Limburgse Echt, dat plaatsvond in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij kwam een meisje van vijftien uit Maasbracht om het leven, terwijl een meisje van veertien ernstige verwondingen opliep.

Volgens de politie is de toestand van het veertienjarige meisje onveranderd. „Haar situatie is ernstig.” Ze wordt behandeld in een ziekenhuis in Maastricht.

Het voertuig, dat werd bestuurd door een 29-jarige man, raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. De politie verklaarde eerder dat hij niet had gedronken. Hij en nog een meisje van vijftien uit Echt dat ook in de auto zat, werden voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet technisch onderzoek op de plek van de aanrijding. „Een gesprek met de 29-jarige bestuurder en het vijftienjarige meisje uit Echt zijn daarvoor een belangrijk onderdeel”, aldus de politie, die nog niet weet wanneer het onderzoek wordt afgerond.