Politie onderzoekt datalek bij verhuurmakelaar

De politie onderzoekt een groot datalek bij vastgoedonderneming Nederwoon in Apeldoorn. Een hacker wist in te breken en heeft klantgegevens gestolen, waaronder ook kopieën van identiteitsbewijzen met BSN-nummers. Het bedrijf heeft de getroffenen gemaild, aangifte gedaan en het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat om gegevens van woningzoekenden die zich de afgelopen jaren hadden ingeschreven. Volgens directeur Inge Visser is het lek inmiddels gedicht, onder meer door een nieuwe server in gebruik te nemen. Ze wil in het belang van het politie-onderzoek niet zeggen hoeveel klanten er zijn getroffen.

Nederwoon heeft acht vestigingen en verhuurt jaarlijkse enkele honderden woningen door het hele land.