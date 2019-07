Politie onderzoekt besmeuren moskee Veenendaal

De politie doet in Veenendaal onderzoek naar het besmeuren van de Nassermoskee. Een woordvoerder van de politie bevestigt berichtgeving hierover door de Gelderlander. De moskee werd in de nacht van zondag op maandag besmeurd met maandverband en een substantie die lijkt op poep.

De moskee meldt op Facebook aangifte te hebben gedaan. Het bestuur zegt camerabeelden te hebben overgedragen aan de politie. „Het is uiteraard verschrikkelijk dat dit is gebeurd, maar laten we niet onnodig paniek zaaien en de politie haar werk laten doen.”

Het is niet voor het eerst dat de moskee doelwit is van vandalisme. In 2010 werd het gebouw beklad met racistische leuzen. In dat jaar werden ook varkenspoten neergelegd voor de ingang en graffiti op de muren gespoten.