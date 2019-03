Een woning aan de Schumanstraat in Heerlen is vrijdagochtend rond 6.30 uur beschoten. Er werden meerdere schoten gelost, maar niemand raakte gewond.

De verdachte is een man van ongeveer dertig jaar. Hij droeg een capuchon, een petje en een blauwe jas. Na de beschieting is hij ervandoor gegaan op een blauwe scooter richting de Navolaan. Het voertuig was voorzien van een blauwe kentekenplaat met witte cijfers.

De politie roept getuigen op zich te melden.