De politie doet onderzoek naar de beschieting van een huis in Breda op zondagavond. In de woning aan de Bruno Renardstraat zijn kogelgaten aangetroffen. De politie sluit een gerichte actie op een persoon niet uit.

De schoten werden iets voor 19.30 uur gelost. Niemand raakte gewond. De politie vond een aantal hulzen en kogelinslagen in de gevel van de woning. Over de aanleiding is nog niets bekend. Ook is er nog niemand aangehouden.