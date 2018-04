Politie onderzoekt beeld fatale schietpartij

De politie onderzoekt beelden die afgelopen weekend zijn gemaakt terwijl in een shishalounge in Den Haag een zeventienjarige jongen werd doodgeschoten. Op de video, die slechts enkele seconden duurt. zijn twee knallen te horen. Daarna rent iemand weg.

De jongen overleed maandag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Over de toedracht is nog niets bekend en de politie heeft nog geen verdachten aangehouden. Een woordvoerster bevestigt dat de beelden die ook her en der online zijn verschenen authentiek zijn. „We nemen ze mee in het onderzoek.” Mogelijk worden ze uitgezonden op televisie, maar daarover is nog geen besluit genomen.