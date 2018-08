Politie onderzocht rugzak verdachte station

De politie heeft vlak na het neerschieten van de verdachte van een steekpartij op Amsterdam CS de rugzak onderzocht die deze man bij zich had. Volgens een woordvoerder van de politie is uit dat onderzoek gebleken dat de verdachte geen verdachte spullen in de tas had zitten.

Het onderzoek naar de rugzak was voor de politie reden een aanzienlijk deel van het station af te zetten.

Gevraagd naar de toedracht, stelt de woordvoerder dat de politie vooralsnog alle scenario’s openhoudt in afwachting van verder onderzoek. Ook een mogelijk terroristisch motief wordt bij dat onderzoek betrokken.

Volgens de woordvoerder liep de man in de westbuis van het CS. „Er is op enig moment tumult ontstaan. Daarbij heeft deze man twee mensen gestoken. Vervolgens liep hij weg, met het mes in zijn hand. De politiemensen hebben hem daarop neergeschoten.”

De verdachte is gewond geraakt, afgevoerd naar een ziekenhuis en aangehouden. Ook de slachtoffers van het steekincident worden in een ziekenhuis behandeld. Hun verwondingen lijken mee te vallen.

De rijksrecherche onderzoek, zoals gebruikelijk, het schieten door de politie.