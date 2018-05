Politie onderzocht 1509 integriteitszaken

De politie heeft vorig jaar 1509 onderzoeken gedaan naar de integriteit van politiemedewerkers. Die onderzoeken kwamen er na incidenten, aangiften of meldingen. Dat waren er 150 meer dan in 2016.

Het aantal onderzoeken op jaarbasis schommelt al jaren tussen de 1200 en 1500. Dat is een optelsom van zowel oriënterende als strafrechtelijke en disciplinaire onderzoeken.

Vorig jaar zijn 548 disciplinaire onderzoeken gestart naar 608 mensen. In alle afgeronde onderzoeken kwamen misbruik van positie (226), geweld en/of bejegening (142) en houding en gedrag (127) het meest voor.

Soms blijft het bij een waarschuwing en bij ontoelaatbaar gedrag volgt ontslag. In 2017 werd 121 keer (on)voorwaardelijk ontslag opgelegd. In 2016 was dat 126 keer.

De cijfers komen uit de jaarverantwoording over 2017 waar de politie een dezer dagen mee komt.