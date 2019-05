Politie ondervraagt passanten Haagse moordplek

Op zoek naar meer informatie over de gewelddadige dood van een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag, houdt de politie zaterdag een passantenonderzoek in het gebied. Thijs H. wordt ervan verdacht dat hij de vrouw afgelopen zaterdag heeft gedood.

Het passantenonderzoek wordt gehouden op het Galgenpad vanaf 14.00 uur. „We zijn op zoek naar meer informatie om te achterhalen wat daar precies heeft plaatsgevonden. We willen graag mensen spreken die daar vaak komen”, zegt een woordvoerder van de politie.