Politie: omstanders bemoeilijkten werk hulpverleners Vlaardingen

Omstanders hebben zich vrijdagavond in Vlaardingen bemoeid met de werkzaamheden van hulpverleners na een ongeval met twee auto’s. Terwijl hulpdiensten de slachtoffers probeerden te helpen en probeerden een goed beeld te krijgen van de situatie, werden zij belemmerd door een groot aantal omstanders dat binnen de afzetting probeerde te komen en zich bemoeide met het werk, meldt de politie.

Op de Van Beethovensingel raakten door nog onbekende oorzaak twee auto’s van de weg. Een auto belandde tegen een boom. De twee inzittenden van die auto raakten volgens de politie zeer ernstig gewond. De slachtoffers, een 52-jarige man uit Vlaardingen en een 61-jarige man uit Schiedam, zijn door de brandweer uit de wagen bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is zorgwekkend, meldt de politie. De 20-jarige bestuurder van de tweede auto raakte gewond aan arm en nek. Zijn wagen schoot via de berm, schampte een boom en boorde zich in een geparkeerde auto.

Wat zich precies heeft afgespeeld wordt onderzocht. Getuigen vertelden de politie dat de twee auto’s voor het ongeval met hoge snelheid reden.