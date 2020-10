De politie in Utrecht heeft de identiteit van nog twee jonge mannen kunnen achterhalen die betrokken waren bij de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Er wordt nog gezocht naar één verdachte. Een foto van hem staat op de website van de politie.

Op 14 augustus zorgde een groep van 250 tot 300 jongeren voor onrust in Kanaleneiland. Die avond was de opmaat tot meer rellen in andere wijken van de stad. Op verschillende avonden ging het mis in onder meer Overvecht en Zuilen.