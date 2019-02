Politie neemt zoektocht man in kanaal over

Duikers van de brandweer hebben zondag in de Zuid-Willemsvaart in Weert vergeefs gezocht naar een vermiste man. Na enkele uren heeft de politie de zoektocht van de brandweer overgenomen. Volgens de brandweer is de 22-jarige man in de nacht van zaterdag op zondag waarschijnlijk in het water terechtgekomen.

De man vertrok op de fiets van het uitgaanscentrum De Oelemarkt in Weert. Daarna is niets meer van hem vernomen. De hulpdiensten hebben zondagochtend een fiets gevonden bij het kanaal.

De politie zoekt de omgeving af met een helikopter, en zet een sonarboot in. De politie zoekt ook in de wijdere omgeving van het kanaal en op een naburig industrieterrein naar de man, zei een woordvoerster.