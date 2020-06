Politie neemt maatregelen tegen oververhitting agenten

De politie heeft nieuwe instructies gegeven die moeten voorkomen dat agenten bij langdurig warm weer oververhit raken. De kledingvoorschriften zijn aangepast, om te voorkomen dat de warmte in de kleren wordt vastgehouden en de agenten smoren. De politiebond ACP zegt blij te zijn met de stappen van de korpsleiding.

Agenten moeten vaker rust nemen als het heel warm is. Ze krijgen zogenoemde coldpacks in de politieauto en poeder om hun zoutgehalte op peil te houden. Het gebruikelijke poloshirt mag bij hoge temperaturen worden vervangen door een zomershirt. Er wordt nog gesproken over het mogelijk laten vallen van de verplichting om een veiligheidsvest te dragen.

De politiebond had de warmteproblemen vorig jaar aangekaart bij de inspectie van SZW, die concludeerde dat de korpsleiding maatregelen moest nemen om hittestress te voorkomen. Die stress kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten en in extreme gevallen zelfs dodelijk zijn.

Bij aanbesteding voor de productie van politiekleding en -uitrusting wordt in het vervolg ook rekening gehouden met hoge temperaturen.