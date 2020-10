De politie heeft twee woningen in beslag genomen van een man die wordt verdacht van witwassen. Ook het gehele saldo op de bankrekening van de verdachte is in beslag genomen. Het gaat om een bedrag van 600.000 euro, meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden.

De huizen die in beslag zijn genomen staan aan de Vlaardingse Zuidbuurt en aan de Olmendal in Maassluis. In de woning in Vlaardingen troffen agenten onder meer vuurwapens, dure horloges, een auto, scooter en designer accessoires aan.