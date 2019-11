De politie heeft woensdag 1680 kilo illegaal vuurwerk gevonden bij invallen in een woning in Nootdorp en een opslagbox in Bleiswijk. Een 37-jarige Hagenaar en een 23-jarige man uit Nootdorp zijn aangehouden.

De politie kwam de partij vuurwerk, waaronder bijna 30.000 Cobra’s, op het spoor na een anonieme melding.

Al het vuurwerk is door een gecertificeerde vervoerder veilig afgevoerd.