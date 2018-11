Politie neemt coffeeshopvoorraad in beslag

De politie heeft woensdagavond de voorraad van coffeeshopketen The Grass Company in beslag genomen. Een woordvoerder van het bedrijf heeft dat donderdagochtend bevestigd.

De politie betrapte een man met twee dozen joints op de stoep van een bedrijfspand in Tilburg. Binnen stuitte de politie op duizenden voorgedraaide joints, voorverpakte henneptoppen en blokjes hasj. De softdrugs zijn in beslag genomen. In totaal twee medewerkers van het coffeeshopbedrijf zijn aangehouden.

The Grass Company exploiteert vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. In de afgelopen jaren is de voorraad al diverse keren in beslag genomen.

De coffeeshopketen ligt onder een vergrootglas vanwege een grote strafzaak. Het bedrijf en vier leidinggevenden worden vervolgd voor fraude, witwassen, oplichting een deelname aan een criminele organisatie. Een van de verdachten is oprichter Johan van Laarhoven, die in Thailand een lange gevangenisstraf uitzit vanwege witwassen van geld dat hij in Nederland verdiende met de verkoop van softdrugs.