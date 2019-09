Politie neemt bedreiging journalist hoog op

Journalist Chris Klomp heeft donderdagavond laat een steen door de ruit van zijn woning gekregen. Op zijn voordeur hing een briefje met de tekst dat als hij niet stopt met social media, de bedreigers terug zullen komen. De politie in Amsterdam neemt de zaak hoog op, zegt een woordvoerder.

Het incident gebeurde iets voor middernacht. Klomp, die werkt voor het AD, maakte het zelf bekend aan de hand van foto’s via Twitter. De journalist is erg actief op social media en heeft het geregeld met andere Twitteraars aan de stok. Hij is overigens niet van plan te stoppen, liet hij direct na de vondst van het briefje weten.

Klomp zegt dat hij niet weet uit welke hoek de bedreiging komt. Hij is vrijdag bij de politie om aangifte te doen.