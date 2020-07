Politie neemt auto in beslag na dood meisje (14) uit Marken

De politie heeft een auto in beslag genomen nadat een 14-jarig meisje uit Marken vermoedelijk door een verkeersongeval om het leven was gekomen. Een woordvoerder benadrukt dat het „nog lang niet zeker is” of de auto iets te maken heeft met de dood van het meisje, maar neemt het wel mee in het onderzoek.

De verdachte auto werd in het plaatsje Uitdam (Noord-Holland) gevonden, niet ver van de Zeedijk in Zuiderwoude, waar het meisje zaterdag rond 04.00 uur in de berm werd gevonden.

De politie denkt dat het meisje werd aangereden en dat de bestuurder daarna is doorgereden. In de buurt zijn remsporen gevonden. Vermoedelijk liep ze op of langs de weg.

Het meisje was eerder als vermist opgegeven.