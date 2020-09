Politie neemt auto hardnekkige verkeerszondaar in beslag

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag de auto in beslag genomen van een 25-jarige man uit Roermond. De man was betrapt op het rijden zonder rijbewijs op de A73 bij Roermond. Daarvoor kreeg hij een proces-verbaal plus de waarschuwing dat bij de volgende keer zijn auto in beslag zou worden genomen.

Die volgende keer kwam volgens de politie al heel gauw. Een uurtje later zagen agenten de man weer rijden, dit keer bij het kerkdorp Herten bij Roermond. De man kreeg niet alleen een nieuw proces-verbaal, ook werd zijn auto zoals beloofd in beslag genomen.