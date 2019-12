Politie neemt 866 kilo vuurwerk in beslag

De politie heeft woensdag 866 kilo zwaar vuurwerk gevonden in een woning in Arnhem. Het vuurwerk is in beslag genomen, meldt de politie Arnhem-Zuid op Facebook.

Volgens de politie waren er aanpassingen gedaan aan een deel van het vuurwerk. Daardoor was de kans op een ongeluk groter. Als er iets was misgegaan, dan waren omliggende huizen volgens de politie zwaar beschadigd. Het vuurwerk was een groot risico voor iedereen in de omgeving.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) neemt het vuurwerk mee en maakt het onschadelijk.