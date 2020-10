Politie neemt 125 kilo illegaal vuurwerk in beslag op Goeree

Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee heeft de politie 125 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Twee jonge mannen van 19 en 16 jaar zijn aangehouden.

Een voorbijganger belde maandagavond de politie omdat hij iets verdachts zag op de carpoolplaats in Stellendam. In een auto die wilde wegrijden vonden agenten vervolgens 25 kilo illegaal vuurwerk. De twee inzittenden van de wagen, een 19-jarige man uit Ouddorp en een 16-jarige jongen uit Goedereede werden aangehouden.

Een andere melding over handel in vuurwerk vanuit een schuurtje was volgens de politie te linken aan een van deze verdachten. In de schuur vond de politie 100 kilo illegaal vuurwerk. Het inbeslaggenomen vuurwerk is vernietigd