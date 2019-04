Politie: Neem accu fiets mee de kerk in

De politie Veenendaal adviseerde kerkgangers en winkelend publiek om de accu’s van hun elektrische fietsen mee te nemen de kerk of winkel in.

De politie schreef dat zaterdag op Facebook nadat tijdens een kerkdienst op 24 maart gepoogd werd fietsaccu’s te stelen in Rhenen.

„Winkelen met een accu in je hand is niet het toppunt van feestvreugde, maar voorkomt wel de diefstal”, zei de politie. „Als je naar de kerk of op visite gaat is ons advies: neem je accu mee.”

Rein Voerman, beheerder van de Ontmoetingskerk (PKN) in Rhenen, liet maandagmorgen desgevraagd weten dat de dieven de accu’s moesten achterlaten nadat de achtervolging door kerkgangers was ingezet. Het college van kerkvoogden en de kerkenraad van de Ontmoetingskerk buigen zich momenteel over maatregelen.