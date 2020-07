Politie naar Duitsland voor vermissing met mogelijke link Maddie

Het coldcaseteam van de politie Den Haag heeft de zaak rond de in 1995 in Monster verdwenen Jaïr Soares gepresenteerd bij de Duitse politie. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Den Haag na berichtgeving door Shownieuws. De verdwijning van Soares vertoont overeenkomsten met die van de Britse peuter Madeleine McCann in 2007.

De politie maakte vorig maand al bekend dat zij gaan onderzoeken of de 43-jarige Duitser Christiaan Brückner, die wordt verdacht van moord op McCann, wellicht ook gelinkt kan worden aan de verdwijning van de toen 7-jarige Jaïr Soares. Het Haagse team heeft de zaak toegelicht en gegevens uitgewisseld met de Duitse collega’s. De woordvoerder kon daar verder geen nadere informatie over geven.

Brückner werd recent opgepakt op verdenking van moord op het Britse meisje, dat verdween uit een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz. Hij zit op dit moment in een Duitse cel.