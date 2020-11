Politie moet integriteitsonderzoek verbeteren

De politie moet de kwaliteit van interne onderzoeken verbeteren en dat gaat het korps ook doen, zo meldt de politie donderdag. Uit twee onderzoeken kwam naar voren dat integriteitsonderzoeken vaak te lang duren en dat de kwaliteit ervan per eenheid verschilt. Ook is de aansturing vanuit de leiding soms onvoldoende.

De uitkomst van de twee onderzoeken, een zogenoemde ‘review Interne onderzoeken’ en een deelonderzoek van de Politieacademie „is dat de kwaliteit van interne onderzoeken in eenheden te veel uiteenloopt en nog niet is wat het korps voor ogen heeft”, zo stelt de politie. Korpschef Henk van Essen vindt dat het beter „kan en moet”. In het rapport doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen en de politie wil die overnemen, stelt Van Essen.

„Zo zullen we gaan werken met vaste protocollen voor bijvoorbeeld doorlooptijden, processtappen en registratie. Daarnaast heeft een centraal team voor complexe zaken de afgelopen jaren zijn meerwaarde bewezen, een dergelijk team zal op centraal niveau worden ingericht. Ook moet leren van fouten onderdeel kunnen zijn van een disciplinaire maatregel. Zo heeft bijvoorbeeld een verbeter- of leertraject soms meer effect dan een berisping of het inhouden van verlofuren.”

Ruim zeven jaar geleden ontstonden bij de politie de zogenoemde afdelingen Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK), de opvolger van de bureaus interne onderzoeken. Elke eenheid heeft zo’n afdeling. Er werken in totaal ongeveer vierhonderd mensen, van wie zo’n 130 zich bezighouden met interne en/of disciplinaire onderzoeken. Op jaarbasis gaat het om 500 tot 550 onderzoeken, stelt de politie.