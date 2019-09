Politie: melding doodgeschopte pup vals

De melding over een onbekende man die een hondje zou hebben doodgeschopt in Tiel, is volgens de politie vals. De melder van het incident heeft een dag later toegegeven dat zijn verhaal over de mishandeling van de pup niet waar is.

De politie deed maandagavond een oproep via Facebook of getuigen zich wilden melden. Na informatie van een getuige ontstond een ander beeld van de toedracht, waarna de melder in een nieuw gesprek met de politie toegaf het verhaal te hebben verzonnen. Uit een eerste onderzoek van een dierenarts is daarnaast niet gebleken dat er sprake was van geweld.

De politie denkt nog na over wat ze moet doen met de valse melding.