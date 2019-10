Het Malieveld in Den Haag staat vol, er kunnen geen voertuigen van bouwers meer bij. Dat meldt de politie. Het einde van de A12 in de richting van het Malieveld, De Zuid-Hollandlaan, is afgesloten, zodat er geen voertuigen meer heen kunnen.

De politie zegt dat voertuigen moeten parkeren bij het stadion van ADO Den Haag, daar staan pendelbussen klaar.