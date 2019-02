Politie mag vinger tegen telefoonsensor houden

De politie mag bij een verdachte gedwongen zijn duim tegen de sensor houden om een mobiele telefoon te ontgrendelen. De rechtbank in Haarlem heeft in een rechtszaak over een phishing-bende geoordeeld dat de agenten rechtmatig hebben gehandeld toen zij dit deden. De verdachte wilde zijn iPhone niet ontgrendelen, waarop de politie hem boeide en zijn duim tegen de sensor aan drukte. Dat gebeurde met een zeer geringe mate van dwang en zonder geweld, aldus het vonnis.

Hiermee is een beperkte inbreuk op zijn lichamelijke integriteit gemaakt, vindt de rechtbank. Ook is deze handelwijze niet in strijd met het beginsel dat een verdachte het recht heeft niet te worden gedwongen om (actief) aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Volgens de rechtbank gaat het in dit geval om het dulden van een onderzoeksmaatregel. Toen was het nog niet mogelijk om bij dit type toestel het besturingssysteem te kraken.

De verdediging meende juist wel dat politie en Openbaar Ministerie (OM) buiten hun boekje zijn gegaan met de fysiek gedwongen ontgrendeling. Ook zou hiermee het recht op een eerlijk proces zijn geschonden. De raadsman wilde dat de bestanden die op de smartphone zijn gevonden, niet als bewijs werden gebruikt.

In deze zaak zijn drie mannen veroordeeld tot celstraffen van 198 tot 219 dagen, deels voorwaardelijk, en werkstraffen van 180 tot 240 uur. Zij vormden volgens de rechtbank een criminele organisatie die vervalste e-mails van banken aan rekeninghouders stuurde om hun gegevens te achterhalen. Zo konden ze pinpassen en -codes bemachtigen waarmee ze opnamelimieten verhoogden en grote geldbedragen van de bankrekeningen haalden. De drie moeten de schade vergoeden van de gedupeerden.

Een man en een vrouw die voor de bende geld pinden met de passen en pincodes, kregen werkstraffen opgelegd van 120 en 100 uur.