‘Politie mag overal op pad met antispuugmaskers’

De politie mag vanwege het coronavirus voortaan overal op pad gaan met antispuugmaskers op zak, laat een landelijk woordvoerder van de politie weten. De korpsleiding nam dat besluit vrijdag. Of antispuugmakers worden toegevoegd aan de standaarduitrusting is nog niet duidelijk. Maandag werd bekend dat agenten in Hoorn niet meer zonder de maskers op patrouille gaan.

„De antispuugmaskers mogen nu altijd mee ter bescherming van politiemensen”, aldus de politiewoordvoerder over de maskers die agenten om het hoofd van een aangehouden persoon kunnen doen. „Politieambtenaren zijn nu bevoegd de maskers te gebruiken. Dat die worden gebruikt is natuurlijk niet standaard omdat het een vrijheidsbeperkende maatregel is. De maskers mogen gebruikt worden als iemand dreigt te spugen, heeft gespuugd of als agenten andere redenen hebben om te denken dat zo’n masker nodig is voor hun bescherming.”

De woordvoerder kan niet vertellen of agenten sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland vaker worden bespuugd. „Spuugincidenten kennen we natuurlijk al wat langer, maar er zit nu meer risico aan. Wij voeren daarom ook een zerotolerancebeleid tegen ‘coronaspugers’.”

Aanleiding voor de politie in Hoorn om de maskers te gaan gebruiken is de aanhouding van een 21-jarige man, die zaterdag daarbij agenten bespuugde en beweerde te zijn besmet met het coronavirus. De vier betrokken agenten hebben aangifte hebben gedaan van zware mishandeling. De ‘coronaspuger’ wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.