Politie maakt ook einde aan illegaal pokertoernooi in Tilburg

De politie heeft afgelopen weekeinde in Tilburg een tweede illegaal pokertoernooi beƫindigd. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de wijk Oud-Zuid, meldde de politie maandag. In de nacht daaraan voorafgaand werd al een pokertoernooi in Zaandam stopgezet door de politie.

In totaal deden er 23 personen mee aan het toernooi in Tilburg, waar ook catering aanwezig was. Alle aanwezigen hebben een boete gekregen vanwege het overtreden van de noodverordening die in verband met het coronavirus is opgesteld door de burgemeester van Tilburg.

De politie kreeg rond 04.00 uur een anonieme melding dat in de tuin van het vrijstaande huis een man met een vuurwapen liep. Alle aanwezigen zijn gefouilleerd, maar een wapen werd niet aangetroffen.

De 31-jarige organisator van het toernooi zei dat hij het had georganiseerd om de verveling tegen te gaan.