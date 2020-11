Politie maakt einde aan studentenfeest in Maastricht

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Maastricht een einde gemaakt aan een illegaal studentenfeest. Dat vond plaats in een voormalig klooster aan de Tongerseweg in Maastricht, laat de politie zaterdag weten.

Zo’n veertig feestgangers werden op de bon gegooid. De geluidsapparatuur is in beslag genomen. De politie zette bij het beëindigen van het feest ook twee honden in.

In verband met het besmettingsgevaar door het coronavirus zijn samenkomsten als feesten verboden. De politie trad de afgelopen weken op meerdere plaatsen op tegen illegale feesten.