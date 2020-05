De politie heeft dit weekeinde twee mensen opgepakt en een aantal anderen bekeurd die bij elkaar waren gekomen om te pokeren. Ze zaten in een pand op bedrijventerrein Rivium in Capelle aan den IJssel.

Twee Rotterdammers van 36 en 24 jaar zijn aangehouden, een bedrag van ruim 9000 euro is in beslag genomen, zo meldt de politie. In totaal waren er acht mannen en een vrouw aanwezig. Ze kregen de bekeuringen voor het overtreden van de coronamaatregelen.