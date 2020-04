Politie maakt einde aan illegaal pokertoernooi in Zaandam

Een illegaal pokertoernooi in Zaandam is in de nacht van vrijdag op zaterdag stopgezet door de politie. In het pand waren - tegen de coronaregels in - 53 mensen aanwezig. Ze hebben allemaal een boete van 390 euro gekregen. Zeven personen moesten mee naar het bureau omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden.

Volgens de politie hadden zich pokeraars uit het hele land verzameld in het bedrijfspand aan de Penningweg. Twee agenten raakten bij de actie lichtgewond. Volgens een woordvoerder gebeurde dat „in alle hectiek”. Ze zijn in het ziekenhuis behandeld en konden daarna weer aan het werk.