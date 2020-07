Politie maakt eind aan twee illegale feesten

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in een natuurgebied aan de Polderweg in Prinsenbeek (Noord-Brabant) een eind gemaakt aan een illegaal feest, waar harde muziek werd gedraaid. De ongeveer 250 aanwezigen waren binnen 15 minuten na aankomst van de politie vertrokken.

De politie kreeg eerder die nacht een melding dat er harde muziek klonk vanuit een stiltegebied en dat er veel auto’s die kant opreden. Agenten hebben daarop de toegang afgezet om verdere toestroom te voorkomen. Er stonden circa 50 auto’s geparkeerd. De voertuigen hebben voor enige schade aan het gebied gezorgd.

Later in de nacht bleek dat er nog veel afval, waaronder ballonnen, flessen en plastic op de plaats van het feest lag. Dat is doorgeven aan Staatsbosbeheer, de eigenaar van het natuurgebied. Een 31-jarige man uit Breda die zich bekend maakte als organisator heeft van de politie te horen gekregen dat hij een proces-verbaal krijgt als er aangifte gedaan wordt van vernieling.

In het Amsterdamse Bos maakten politie en marechaussee een eind aan een nachtelijk illegaal feest, dat plaatsvond onder een viaduct van snelweg A9. Ook hier was muziek en er werden lachgasballonnen verkocht. De naar schatting enkele honderden bezoekers moesten entreegeld betalen om het gebied te betreden. Er zijn geen mensen aangehouden.