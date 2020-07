Agenten hebben vrijdagavond in Rotterdam waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van een verdachte die in het bezit was van een vuurwapen. Niemand is gewond geraakt.

Volgens de politie waren de agenten afgekomen op een melding dat er in een parkje bij het Bredenoord een man met een vuurwapen zou rondlopen. Ter plekke trof de politie de man met een wapen aan. Na het lossen van de waarschuwingsschoten kon de verdachte probleemloos worden aangehouden.