De politie in Den Haag heeft op de kermis op het Malieveld een waarschuwingsschot gelost. Agenten grepen in wegens een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. Zes personen zijn aangehouden, zegt een woordvoerster.

Het is niet bekend of een van de verdachten ook een wapen bij zich had. De identiteit van de verdachten is ook nog niet duidelijk.

Na het incident ging de kermis gewoon door. Niemand raakte gewond.