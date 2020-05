Politie lost waarschuwingsschot na achtervolging

De politie in Krimpen aan den IJssel heeft zondag na een achtervolging een waarschuwingsschot gelost. Twee mannen uit Ridderkerk van 39 en 44 jaar zijn hierbij aangehouden.

De politie kreeg zondagmorgen een melding van diefstal. Toen de agenten arriveerden, zagen ze de twee mannen in een bestelbus wegrijden en de Abram van Rijckevorselweg op rijden.

Ze negeerden een stopteken en reden met snelheden boven de 100 kilometer per uur over een stoep en het fietspad. De achtervolging eindigde op de Vijverlaan, doordat de bus zich vastreed in het gras. Toen een agent het portier opende, bleef de bestuurder gas geven om weg te komen. Hierdoor zagen de agenten zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen en een ruit in te slaan.

Bij de aanhouding verzetten de verdachten zich, waardoor een van hen gewond raakte. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij naar het politiebureau.