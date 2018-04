Een agent heeft donderdag op klaarlichte dag in Utrecht een waarschuwingsschot gelost bij de Rodebrug.

Er was een melding binnengekomen dat een man mogelijk een vuurwapen bij zich had. Volgens de politie weigerde hij in eerste instantie mee te werken, waarna de agent besloot een waarschuwingsschot te lossen.

De man is daarna aangehouden. Er wordt onderzocht wat aan het incident vooraf ging.