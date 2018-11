Politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie

De politie heeft in Rotterdam een waarschuwingsschot gelost, nadat twee verdachten niet wilden luisteren naar aanwijzingen van agenten. In de auto van de verdachten is een gasdrukwapen gevonden. Beiden zijn gearresteerd.

Getuigen zagen volgens de politie „een man intimiderend rondlopen met een mogelijk vuurwapen”. Dat was bij een fastfoodrestaurant aan de Stadionweg. De verdachte wilde vervolgens bij iemand in de auto stappen. Toen hij en de bestuurder de instructies van de politie niet opvolgden, werd een waarschuwingsschot gelost.