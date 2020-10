Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Hoorn

Agenten hebben zondagmiddag in het Noord-Hollandse Hoorn een waarschuwingsschot gelost tijdens de arrestatie van twee verdachten. Er is niemand gewond geraakt.

De politie ging af op een melding over een ruzie op straat voor een woning aan de Reaal. Daarbij had iemand iets gezien dat leek op een vuurwapen. „In de omgeving troffen we twee personen aan. Omdat ze niet goed wilden luisteren is een waarschuwingsschot gelost”, zegt een politiewoordvoerder.

Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau.